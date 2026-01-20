Sivasspor, deplasmandaki 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda dün Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup eden Özbelsan Sivasspor, ligde 5 maç aradan sonra dış sahada 3 puan sevinci yaşadı.
Son olarak ligin 8. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 3-0 hükmen mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından dış sahada çıktığı 5 lig mücadelesinde galip gelemedi.
Deplasmanda oynadığı maçlarda ligin 10. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankaragücü ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 12. haftada Eminevim Ümraniyespor'a 1-0, 14. haftada Esenler Erokspor'a, 16. haftada İstanbulspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu, 18. haftada ise Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlılar, ligin 8. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile oynadığı maçı, rakibinin yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle hükmen 3-0 kazanmasının ardından bu sezon deplasmandaki 2. galibiyetini aldı.
Sivas temsilcisi, ligde geride kalan bölümde 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 28 puan topladı.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.
