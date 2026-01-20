Habertürk
        Sivasspor, deplasmandaki 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

        Sivasspor, deplasmandaki 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda dün Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup eden Özbelsan Sivasspor, ligde 5 maç aradan sonra dış sahada 3 puan sevinci yaşadı.

        Giriş: 20.01.2026 - 10:49 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:49
        Sivasspor, deplasmandaki 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı
        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda dün Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup eden Özbelsan Sivasspor, ligde 5 maç aradan sonra dış sahada 3 puan sevinci yaşadı.

        Son olarak ligin 8. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 3-0 hükmen mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından dış sahada çıktığı 5 lig mücadelesinde galip gelemedi.

        Deplasmanda oynadığı maçlarda ligin 10. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankaragücü ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 12. haftada Eminevim Ümraniyespor'a 1-0, 14. haftada Esenler Erokspor'a, 16. haftada İstanbulspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu, 18. haftada ise Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup eden Sivas temsilcisi, deplasmanda 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

        Kırmızı-beyazlılar, ligin 8. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile oynadığı maçı, rakibinin yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle hükmen 3-0 kazanmasının ardından bu sezon deplasmandaki 2. galibiyetini aldı.

        Sivas temsilcisi, ligde geride kalan bölümde 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 28 puan topladı.

        Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

