        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        AK Parti Sivas milletvekilleri Aksu ve Toy, şehre yapılacak yatırımları anlattı

        AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, 2026 yılında kente yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 18:43 Güncelleme: 19.01.2026 - 18:47
        AK Parti Sivas milletvekilleri Aksu ve Toy, şehre yapılacak yatırımları anlattı
        AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, 2026 yılında kente yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

        AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Aksu, Sivas'ın uzun yıllardır bekleyen kronik sorunlarının tek tek çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

        Sivas'a sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirten Aksu, İl Sağlık Müdürlüğü için 10 bin metrekarelik yeni hizmet binasının yapımına başlanacağını müjdeledi.

        Aksu, Suşehri’ne aile ve diş sağlığı merkezi, Ulaş, Doğanşar ve Koyulhisar ilçelerine 10 yataklı devlet hastanelerinin yatırım programına alındığın ifade ederek, ilçelerdeki sağlık altyapısının büyük ölçüde yenileneceğini dile getirdi.


        Kuzey Çevre Yolu'nun 23,2 kilometre uzunluğunda olacağını ve yaklaşık 6,4 milyar lira maliyetle hayata geçirileceğini vurgulayan Aksu, projenin şehiriçi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağını kaydetti.


        Milletvekili Toy da eğitim yatırımlarına ilişkin bilgi vererek, 2026 bütçesinde eğitime ayrılan payın yüksek olduğunu dile getirdi.


        Toy Cumhuriyet Üniversitesine 9,7 milyar lira, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ise 785 milyon lira bütçe ayrıldığını açıkladı.

        Kent merkezi ve ilçelerde yeni okul binaları ile öğretmenevlerinin yatırım programına alındığını belirten Toy, tarihi eserlerin restorasyonu kapsamında Ulu Cami, Güdük Minare ve Çifte Minareli Medrese'de çalışmaların başlayacağını dile getirdi.

        AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ise AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana Sivas’ın kalkınması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kente önemli yatırımlar kazandırıldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

