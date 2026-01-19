Sivas-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas-Malatya kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı. Ulaş ilçesinde araçların geçişine izin vermeyen ekipler, araçları ilçe girişinde bekletiyor. Karayolları ekipleri ise yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

