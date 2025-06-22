Yanlış sınav giriş belgesiyle gelince sınava alınmadı

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) için Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne gelen bir aday, yanlış sınav giriş belgesini getirince görevliler tarafından sınava alınmadı. Bir öğrenci ise kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak yetişti.

Üniversite yolunda ikinci aşama olan AYT için adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav salonlarının yolunu tuttu. Sınav nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yoğunluk oluştu. Adaylar kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınav salonlarına alındı. Edebiyat fakültesinde sınava girmek için gelen bir aday, dün gerçekleştirilen Temek Yeterlilik Sınavı (TYT) giriş belgesiyle sınav salonuna geldiği için görevliler tarafından sınav salonuna alınmadı. Eğitim fakültesine sınava gelen bir aday da sınav salonunun giriş kapısının kapanmasına saniyeler kala koşarak yetişti. Görevliler tarafından içeri alınan aday, sınava katıldı.