Sivas'ta kadınlar, Gonca Özdemir için yürüdü

SİVAS'tayatağında baygın bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve şüpheli ölümü sonrası eşi tutuklanan Gonca Özdemir (33) için Suşehri ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Suşehri ilçe merkezinde Taşköprü Mahallesi'nde 23 Aralık 2024'te iddiaya göre; sabah uyanan Tayfun Özdemir, eşi Gonca Özdemir'i uyandırmak istedi. Ancak Özdemir'in baygın ve hareketsiz halde olduğunu görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bilinci kapalı olarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gonca Özdemir, hayatını kaybetti. Özdemir'in cenazesi ilçede toprağa verildi. Vücudunda darp benzeri izlere rastlanan Gonca Özdemir'in eşi Tayfun Özdemir, gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Özdemir, tutuklandı. Olayın ardından kadına şiddet ve kadın ölümlerine dikkat çekmek amacıyla bugün ilçe merkezinde Gonca Özdemir için yürüyüş düzenlendi. Kadın derneklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile düzenlenen yürüyüşe, Özdemir'in annesi Güldeniz Yılmaz da katıldı. Yürüyüşe katılandan Gonca Özdemir'in fotoğrafıyla birlikte çeşitli dövizler açtı.

'HER KADIN YAŞAM HAKKINA SAHİPTİR'

Burada konuşan Güldeniz Yılmaz, "Ben evladı elinden alınmış acılı bir anneyim. Artık susmak istemiyorum. Yavrumu toprağa verdim ama onun hikayesini toprağa gömmeyeceğim. Her kadın yaşam hakkına sahiptir. Bu ülkede adalet var. Hiçbir kadın, beni korumazlar diye korkmamalıdır. Ben artık kızımın emaneti olan 3 çocuğu için kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Adalet istiyorum. Hem Goncam için hem de bu karanlıkta yalnız bırakılan tüm kadınlar için" diye konuştu.