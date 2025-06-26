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        Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

        SİVAS'ınUlaş ilçesinde saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:09 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:10
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        Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
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        SİVAS'ınUlaş ilçesinde saat 16.34'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        AFAD tarafından yapılan açıklamada; 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Ulaş ilçe merkezinde hafif şekilde hissedilirken, Sivas merkezden hissedilmedi. Depremin ardından AFAD ekipleri, bölgede tarama çalışması başlattı. Şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirilirken, saha tarama çalışmasının devam ettiği açıklandı.

        VALİ YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

        Deprem sonrası açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Merkez üssü Ulaş ilçemiz olan 3.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD ve ilgili birimlerimize olumsuz bir durum bildirilmemiş olup, ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Allah ülkemizi tüm felaketlerden korusun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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