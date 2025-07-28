AK Parti'li Güler: Sorumlular cezalarını alacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, orman yangınlarına neden olanların gerekli cezaları alacağını belirterek, "Bursa'da FETÖ'den ihraç edilmiş bir askerin elinde benzin bidonuyla ve bir araçla yakalandığına dair haberleri okuduk. Tabi bu çok ciddi bir iddia. Bunun arkası, önü çok iyi araştırılacaktır. Sabotaj ve bu tür kasten orman yakanların zaten kanunlarımız çerçevesinde çok ağır cezaları var. Müebbet hapse kadar gidecek büyük cezaları var. Önemli bir soruşturma yürütülecek. Sorumlular da cezalarını alacaktır" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kentteki bir restoranda düzenlenen, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy ve İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi'nin de katıldığı programda Güler, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

'ORMANI YAKAN İNSANLIĞI YAKMIŞ GİBİDİR'

Son günlerdeki orman yangınlarına ilişkin konuşan Güler, "Son haftalarda özellikle Uşak, Bilecik, Karabük ve en son Bursa'da ve daha önceki haftalarda İzmir Seferihisar merkezli orman yangınları çıktı. Rabb’im her türlü yangınlardan ve felaketlerden ülkemizi korusun. Biliyoruz ki bu yangınların bazısı doğal çevresel etkilerden kaynaklıyor olduğu gibi, bazı ise insan eliyle insanların gerek sabotaj gerekse de başka ihmallerinden kaynaklanarak anız yakma gibi veya piknik ateşin söndürülmemesi gibi nedenlerden dolayı da yangınların çıktığını biliyoruz. En son Bursa'da eski bir FETÖ'den ihraç edilmiş bir askerin de elinde benzin bidonuyla ve bir araçla yakalandığına dair haberleri okuduk. Tabi bu çok ciddi bir iddia. Bunun arkası, önü çok iyi araştırılacaktır. Başsavcılığımız bu konuda gerekli soruşturmayı ve tahkikatı yürütüyor. Tabi bazı yerlerde yangınların sıçramasıyla veya farklı nedenlerden dolayı çıkmasıyla, bu sabotaj ve bu tür kasten orman yakanların zaten kanunlarımız çerçevesinde çok ağır cezaları var. Müebbet hapse kadar gidecek büyük cezaları var. Önemli bir soruşturma yürütülecek. Sorumlular da cezalarını alacaktır. Ormanı yakan insanlığı yakmış gibidir. Bizim bir ağacımız bile göz bebeğimizdir. Onları koruyacağız. Gerekli güvenlik önlemlerini de gerekli cezayı almaları içinde gerekli takibi yapacağız. Hem Bursa'ya hem Karabük'e, Bilecik'e, Uşak'a, hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Daha büyük yangınları Rabb’im muhafaza eylesin diye dua ediyoruz" dedi.