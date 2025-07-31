Sivas'ta sağanak ve kuvvetli rüzgar; çatı uçtu, araçlar zarar gördü
SİVAS'ta sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü.
SİVAS'ta sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü.
Sıcak havanın etkili olduğu Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren sağanak ile kuvvetli rüzgar etkili oldu. Fırtına nedeniyle Huzur Mahallesi Emirpaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan saç ve tahta parçaları park halindeki iki araca zarar verdi. Çatıdan kopan parçalar nedeniyle bir binanın birinci katındaki evin pencere camı da kırıldı. Fırtına sonrası bölgeye Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çatıda tehlike oluşturan parçalar temizledi. AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı.
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