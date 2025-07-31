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        Sivas'ta sağanak ve kuvvetli rüzgar; çatı uçtu, araçlar zarar gördü

        SİVAS'ta sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 19:53 Güncelleme: 31.07.2025 - 19:55
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        Sivas'ta sağanak ve kuvvetli rüzgar; çatı uçtu, araçlar zarar gördü
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        SİVAS'ta sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü.

        Sıcak havanın etkili olduğu Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren sağanak ile kuvvetli rüzgar etkili oldu. Fırtına nedeniyle Huzur Mahallesi Emirpaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan saç ve tahta parçaları park halindeki iki araca zarar verdi. Çatıdan kopan parçalar nedeniyle bir binanın birinci katındaki evin pencere camı da kırıldı. Fırtına sonrası bölgeye Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çatıda tehlike oluşturan parçalar temizledi. AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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