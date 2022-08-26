Sivas'ta gönüllü gençler, mezar taşlarının silinen yazılarını yeniledi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda üzerindeki yazıların bir kısmı silinmiş mezar taşlarını temizleyip boyalarla tekrar eski haline dönüştürdü.

Sivas Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, gençlik liderleri ve gönüllülerden oluşan 15 kişilik ekip, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda üzerindeki yazıları silindiği için okunması güç olan mezar taşları için kolları sıvadı.

Ellerinde boyalarla mezar taşlarındaki silinmiş isimleri yazan gönüllü gençler, yaklaşık 3 saatte 100'e yakın mezar taşının yazılarını yeniledi.

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