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SCÜ'nün "PAPBİL" projesi TEKNOFEST'te üçüncü oldu

AA

SCÜ'nün "PAPBİL" projesi TEKNOFEST'te üçüncü oldu

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) tarafından hazırlanan "PAPBİL" adlı proje TEKNOFEST'te üçüncülük elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri Bölümü yüksek lisans öğrencisi Hacı İsmail Çıngı'nın kaptanlığını, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi İsmail Furkan Gürün'ün yazılım geliştirme işlerini yürüttüğü, danışmanlığını ise İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Özdemir'in yaptığı PAPBİL projesi, 37 bin 252 proje arasında "Eğitim Teknolojileri" kategorisinde üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çıngı, 2017 yılında yaptıkları araştırmada parmak izlerinin belli insan gruplarında benzediğini fark ettiklerini belirtti.

Belirli yetenek gruplarındaki insanların parmak izlerinde anlamlı bilgiye rastladıklarını aktaran Çıngı, "Daha sonra bu yetenek gruplarındaki insanların nasıl öğrendiği ile alakalı yetenekleri, bilgiyi belleğe işleme teknikleri, kas tipleri ve öğrenme stilleriyle alakalı rehberlik yapabilecek bir yapay zeka programı geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Parmak izlerini analiz ettiklerini belirten Çıngı, şunları kaydetti:

"Analiz sonucunda yapay zeka ile bir raporlama işlemi yapıyoruz. Raporlama işleminden sonra psikolojik danışmanımız çocuğa, öğretmenine ve velisine bu raporu detaylı olarak analiz ediyor. 1 yıl sonra da tekrar parmak izini raporladığımız kişiye ulaşıp, raporda anlattığımız öğrenme stratejilerini eğitim ortamında uygulayıp uygulayamadığını da ayrıca soruyoruz. Amacımız ticari bir ürün geliştirmekten çok bilimi eğitime entegre etmek. Çünkü çok yetenekli çocuklarımız bazı yanlış uygulamalar nedeniyle maalesef kaybedilebiliyor. Kimi insan görerek, kimi duyarak, kimi sembolik, kimi uygulayarak kimi de hayal kurarak öğrenir. Herkesin zihin çerçevesi çok farklı."

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