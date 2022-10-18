Sivas'ta vefat eden akademisyen için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kılıçbay'ın cenazesi, memleketi Tokat'a uğurlandı.



SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, birçok başarılı çalışmaya imza atan SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Kılıçbay için görev yaptığı hastanenin önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Rektör Vekili Prof. Dr. Ünal Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, Kılıçbay'ın mesai arkadaşları, hastane çalışanları ve ailesi katıldı.

Burada açıklama yapan Kılıç, "Mütevazi ve çalışkanlığı ile tanıdığımız Fatih hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim ailesine sabırlar versin. Tüm üniversite camiamızın başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Başhekim Doğan ise "Başarılı bir arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Hepimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Kılıçbay'ın cenazesi, dualar eşliğinde memleketi Tokat'a uğurlandı.



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