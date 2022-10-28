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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA

Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Y.Y. (68) yönetimindeki 35 PKR 25 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan T.Y. (75) ve R.Y. (66) yaralandı.

Yaralılar İmranlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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