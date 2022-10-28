Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Y.Y. (68) yönetimindeki 35 PKR 25 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan T.Y. (75) ve R.Y. (66) yaralandı.

Yaralılar İmranlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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