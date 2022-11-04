Sivas'ın ihracatı geçen yıla göre yüzde 32 arttı

SİVAS (AA) - Sivas’ın ocak-ekim dönemindeki ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32 artarak 77 milyon 944 bin dolara ulaştığı bildirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, yaptığı yazılı açıklamada, kentten ekim ayında yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,28 artışla 7 milyon 190 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

İhracatta artışın sevindirici olduğunu aktaran Eken, “2021 yılının 10 aylık döneminde ise ihracatımız toplam 59 milyon 52 bin dolarken, bu yılın aynı döneminde 77 milyon 944 bin dolara ulaştı. Artış oranımız Yüzde 31,99. 2021 yılında toplam ihracatımız 71 milyon 713 bin dolardı. 2022 yılının 10 ayında bu rakam geçildi.” ifadelerini kullandı.

Eken, kentin ihracatının artmasında yapılan çalışmaların etkili olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“İhracatta üyelerimize yeni pazarlar oluşturmak için çeşitli görüşmeler, toplantılar düzenliyoruz. Kazakistan, Özbekistan, Filistin, Hollanda gibi birçok ülke ile bu çalışmaları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Sivas’ın ihracatının daha da artması Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimin başlamasıyla gerçekleşecek. Burada fabrikalar üretime başladığında inanıyoruz ki ihracatımız 1 milyar dolara çıkacak. Ayrıca 1. OSB, Gemerek ve Şarkışla OSB’lerin de cazibe merkezine alınması için de mücadelemizi ve taleplerimizi sürdürüyoruz.”

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