Koyulhisar'da kayısı ağacı çiçek açtı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir bahçedeki kayısı ağacı çiçek açtı.

Ortaseki köyü Bağlıyurt Mahallesi'nde bir bahçedeki kayısı ağacı sıcaklıkların mevsim ortalamasının üzerinde seyretmesiyle çiçeklendi.

İlçe sakinlerinden Serkan Alkan, geçen yıla göre havaların daha sıcak gittiğini söyledi.

Son yıllarda bu tür olaylara rastladığını belirten Alkan, "Her şey Allah'ın takdiri. Baharda görmeye alıştığımız çiçekleri kasım ayında da görüyoruz. Meyve vermeyecek ama ağaçların erken uyanması ve çiçeklerin açması da iyiye işaret değil." dedi.

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