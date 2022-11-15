Kayseri'de evlerinde ölü bulunan yaşlı çiftin cenazeleri Sivas'ta toprağa verildi

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SİVAS (AA) - Kayseri'de yatalak eşiyle evlerinde ölü bulunan yaşlı çiftin cenazeleri memleketleri Sivas'ın Şarkışla ilçesinde defnedildi.

Abdulmuttalip Topçu (87) ile karısı Emine Topçu'nun (73) cenazeleri, Kayseri'deki otopsi işlemlerinin ardından Şarkışla ilçesine getirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından yaşlı çiftin cenazeleri Yıldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Topçu çiftinin yakınları, Şarkışla Kaymakam Vekili ve Gemerek Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve vatandaşlar katıldı.

Dün Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9. Cadde'de üç katlı müstakil evde yaşayan yatalak hasta Abdulmuttalip Topçu ile karısı Emine Topçu'dan haber alamayan yakınları güvenlik güçlerine haber vermiş, eve giden polis ve sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirlemişti.

Abdulmuttalip Topçu'nun kalp krizi geçirerek, Emine Topçu'nun ise balta ile öldürüldüğünü değerlendiren polis ekipleri, olay sırasında evde bulunan yaşlı adamın kardeşi A.T'yi (76) cinayet şüphesiyle gözaltına almıştı.

A.T, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.

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