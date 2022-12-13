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Sivas'ta DAP destekleri 2023'te de devam edecek

AA

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, Sivas'ta 2023 yılında tarım, hayvancılık ve eğitim sektöründe destekleyeceği bazı projelerin belli olduğu bildirildi.

Sivas'ta DAP destekleri 2023'te de devam edecek

SİVAS (AA) - Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, Sivas'ta 2023 yılında tarım, hayvancılık ve eğitim sektöründe destekleyeceği bazı projelerin belli olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 2022 yılında tarımsal sulama, bitkisel üretim ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi ile okuma kültürünün geliştirilmesi projelerine toplam 13 milyon 744 bin lira hibe desteği sunan DAP, 2023'te de desteklerine devam edecek.

Bu kapsamda, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altınyayla Belediye Başkanlığının hazırladığı projeler onaylandı.

Altınyayla Güzeloğlan Göleti kapalı sulama şebekesi, Kangal Şekerpınar köyü hayvan içme suyu tesisi, yem bitkileri üretiminde tarımsal mekanizasyon şartlarının iyileştirilmesi ve "Atölyesiz okul kalmasın" projeleri, destek almaya hak kazandı.

Diğer yandan, DAP tarafından yıl boyunca yeni projelere desteklemeler devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz Şimşek, kentte tarım ve hayvancılık alanında önemli projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hazırladığımız projelerle şehrimizin ekonomik ve sosyal yapısına katkı sunmaya devam edeceğiz. Hedefimiz DAP’tan daha çok istifade etmek, proje sayısını artırmak. Bu noktada her hazırlanan proje ayrı bir önem arz etmektedir. Ürün çeşitliliğinin artığı ilimizde, devletimizin destekleriyle çiftçimiz daha çok üretmeye başladı. Bizler de üretimi teşvik etmek ve yeni finansal kaynaklar elde etmek amacıyla çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz."

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