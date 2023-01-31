Koyulhisar'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

S.D. yönetimindeki 24 DF 052 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Dilekli köyü yol ayrımı yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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