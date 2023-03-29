Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri okulda "medeniyet koridoru" oluşturdu

SİVAS (AA) - Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türk İslam medeniyetinde öne çıkan şahsiyetlerin bazı sözlerini ve portrelerini okul duvarlarına resmederek "medeniyet koridoru" oluşturdu.
Okulun müdürü Muammer Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen HEDEF projesi kapsamında Türk-İslam medeniyetinin önde gelen isimlerinin tüm insanlığa mal olmuş bütünleştirici cümlelerini ve portrelerini okul duvarlarına resmederek "medeniyet koridoru" oluşturduklarını söyledi.
Çalışmanın Arapça öğretmeni Mücahid Şahin ve resim öğretmeni Harun Taş önderliğinde yapıldığını aktaran Gülmez, "Öğrencilerimiz çalışmada etik, ilkeli ve ahlaki davranışların kaynağını öğrenme imkanına sahip oldu." dedi.
Gülmez, çalışmalarından dolayı öğretmen ve öğrencileri kutladı.