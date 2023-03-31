Sivas'ta kar nedeniyle 7 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün kar ve tipi nedeniyle kapanan 95 köy yolundan 88'i, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Ulaşım sağlanamayan İmranlı ilçesine bağlı 7 köy yolunda, iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla çalışmalar sürüyor.
Öte yandan, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar kalınlığı 54 santimetre ölçüldü.
Kar kalınlığı, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde ise 30 santimetreye ulaştı.