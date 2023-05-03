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Cumhuriyet Üniversitesi TÜBİTAK'ın "en prestijli" proje desteğini almaya hak kazandı

AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK'ın en prestijli proje desteğini almaya hak kazandığı bildirildi.

Cumhuriyet Üniversitesi TÜBİTAK'ın "en prestijli" proje desteğini almaya hak kazandı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK'ın en prestijli proje desteğini almaya hak kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, TEKNOFEST kapsamında "TÜBİTAK 1004 Programı Yüksek Teknoloji Platformları Deneyim Paylaşım ve Tanıtım Töreni"nin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve diğer davetlilerin katılımıyla İstanbul'da düzenlendiği anımsatıldı.

Törene Sivas Cumhuriyet Üniversitesini temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve proje yetkililerinin katıldığı aktarılan açıklamada, Cumhuriyet Üniversitesi Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezinin (CÜNAM) yürütücü kuruluşlarından biri olduğu "Kuantum Çağlayan Lazerler, Aygıtlar ve Uygulamaları" başlıklı projenin TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK'ın en prestijli proje desteğini almaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, "Üniversitemiz adına proje yürütücülüğünü CÜNAM Müdürü ve Nanoteknoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Demir'in üstlendiği, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Altuntaş ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabit Horoz'un da araştırmacı olarak görev alacağı projede birçok lisans ve lisansüstü öğrenciden oluşan ekibin projesi 48 ay boyunca desteklenecektir." ifadelerine yer verildi.

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