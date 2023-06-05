Sivas'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ve Yıldızeli ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı



Zara ilçesinde etkili olan yağışın ardından Ahmet Başyurt Mahallesi'nde su baskınları yaşandı.

Mahallede bulunan Orman İşletme Şefliği, Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge Okulu Pansiyonu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait tesisler ile çok sayıda ev, bahçe ve odunluk sular altında kaldı.

Zara Belediyesi ekipleri cadde ve sokaktaki suları tahliye ederken, vatandaşlar da ev ve bahçelerinde çalışma yaptı.

Yıldızeli ilçesinde de yağışların ardından İmam Hatip Lisesi'ni su bastı.

Yıldızeli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tahliye edilen okulda çalışma başlattı.

İlçede bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.