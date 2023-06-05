Sivas'ta devrilen vincin sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde devrilen vincin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

S.Y. (43) yönetimindeki vinç, Mursal köyü kavşağında devrildi.

Kazada S.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, vinçte bulunan N.K. (68) ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan N.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.