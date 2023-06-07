Sivas'ta ayının yavrusunu ağzına alarak ırmaktan geçirmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir ayının yavrusunu ağzına alarak ırmağın karşısına geçirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir elektrik şirketinde görev yapan Ahmet Cansız, görev dönüşünde İmranlı ilçesi Körabbas köyündeki Acıdere ırmağında anne ayının yavrusunu ağzına alarak ırmağın karşısına geçirdiğini görünce bunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, ayının suya girdikten sonra yavrusunun kenarda kalması üzerine tekrar kıyıya dönerek yavrusunu ağzına alması ve ırmağın karşısına geçirmesi yer alıyor.

Anne ayı ve yavrusunun ırmaktan geçtikten sonra ormanlık alana doğru ilerlemesi de görüntüler arasında bulunuyor.





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