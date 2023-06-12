CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu: "Selden zarar gören yerler 'Afet Bölgesi' ilan edilmeli"

2023 İETT ücretleri ne kadar?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, selden etkilenen Kangal ilçesinde incelemelerde bulundu.



Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, Kangal, Şarkışla, Zara, Gürün, Suşehri ve Gemerek ilçeleri ile köylerde etkili olan sağanak yağışın sele neden olduğunu, tarım arazilerinin büyük zarar gördüğünü, iş yerlerini su bastığını bildirdi.



İl ve ilçe yöneticileriyle Kangal ilçesinde selden zarar gören alanlarda incelemede bulunduğunu ve üreticileri dinlediğini aktaran Karasu, üreticilere geçmiş olsun dileğini iletti.



Selden zarar gören bölgelerin "Afet Bölgesi" ilan edilmesi ve üreticilerin borçlarının 2 yıl faizsiz olarak ertelenmesi amacıyla TBMM'ye kanun teklifi verdiğini kaydeden Karasu, "Sosyal devlet ilkesi gereği olarak vatandaşın, beklenmeyen zarar ve hasarlar karşısında desteklemek ve yeniden üretim yapabilecek duruma getirilmesi için teklifin gereği yerine getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.