Sivas'ta 5 öğrenci LGS'de 500 tam puan aldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 5 öğrenci 500 tam puan aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şarkışla Anafartalar Ortaokulu'ndan Eylül İrem Öztürk, Kangal Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Ahmet Efe Çelik, AYÇ Okulu'ndan Haktan Toraman, MBA Okulu'ndan Meryem Elciyar ve Suşehri Atatürk Ortaokulu'ndan Zeynep Azra İşler'in LGS'de 500 tam puan aldığı belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl 2 öğrencinin tam puan aldığı, bu sayının 5'e yükselmesinin sevindirici olduğu ve Sivas'ın başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu ifade edildi.



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