Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

A.G. (46) yönetimindeki 16 LYH 48 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi yakınlarında elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan K.G. (37) ve A.G. (22) yaralandı.

Hafik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.G. ve K.G, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.



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