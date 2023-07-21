CÜ Rektörü Yıldız, İmranlı Meslek Yüksekokulu inşatını inceledi

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, inşaatı devam eden İmranlı Meslek Yüksekokulu binasında incelemelerde bulundu.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, İmranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİYAD) tarafından yaptırılan 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yüksekokul binası inşaatını gezen Yıldız, Dernek Başkanı Celal Koç ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi aldı.

Yıldız'a ziyaretine İmranlı Belediye Başkanı Özkan Demir, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Enis Baha Biçer, İmranlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdullah Ergün, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Kemal Demetçiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan da eşlik etti.