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        Sivas'ta tarla yangınında 25 dönüm ekili alan zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 16:09
        Sivas'ta tarla yangınında 25 dönüm ekili alan zarar gördü

        SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde tarlada çıkan yangın 25 dönüm buğday ekili alanda zarara neden oldu.

        ​​​​​​​Eskiçubuk köyünde F.D'ye ait tarladaki elektrik direğine traktör römorkunun çarpması sonucu devrilerek yangın çıktı.

        Bilgi verilmesi üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Buğday ekili tarlada çıkan yangın Gemerek Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangında 25 dönüm buğday ekili alan ile traktör römorku ve bazı tarım aletleri zarar gördü.

        İlçe Jandarma Komutanlığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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