Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Lale'nin Sivas'taki ailesine acı haber verildi
SİVAS (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin (29) Sivas'taki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan baba Ayhan ve annesi Emine Lale'ye şehadet haberini Vali Yardımcısı İhsan Maskar ve askeri görevliler verdi.
Ailenin evine görevliler tarafından Türk bayrağı asıldı.
6 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan şehidin Serkan, Yasin ve Zümrüt Alma isminde 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.