Sivas'ta ekili arazilerde çıkan yangında 2 bin 250 dönüm alan zarar gördü Sivas'ın Kangal ilçesi ile merkeze bağlı Çallı köyündeki tarlalarda çıkan yangında 2 bin 250 dönüm ekili arazi zarar gördü.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesi ile merkeze bağlı Çallı köyündeki tarlalarda çıkan yangında 2 bin 250 dönüm ekili arazi zarar gördü.

Kangal ilçesi Malatya Caddesi Mumlu Mustafa Karataş mevkisinde bulunan buğday tarlalarında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle Kangal Ziraat Odası tarafından çiftçilere mesaj gönderilerek traktörlerin ve araçların bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılması sağlandı. Yangın, çiftçilerin de katkısıyla kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarına katılan Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, yangında 2 bin dönüm ekili alanın yandığını belirtti.

Hasat döneminde çiftçilerin emeklerinin ziyan olduğunu aktaran Çoban, "Yangın başladığında ekibimizle olay yerine geldik. İlk müdahaleyi yaptık. Ardından çiftçilerimize SMS atarak bölgeye gelmelerini sağladık. 2 bin dönüm ekili alan ne yazık ki kül oldu. Şuan yangını kontrol altına aldık. Hasar tespit yapacağız. Çiftçilerimizin yaralarını devletimizin en kısa sürede sarması gerekiyor. Emeklerinden ötürü Kangal Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne, traktörleriyle kazma kürekleriyle yangını söndürmeye gelen çiftçilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan merkeze bağlı Çallı köyünde ekili buğday tarlasında da yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaklaşık 250 dönüm ekili arazinin yanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.