Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 104. yılı törenle kutlandı

SİVAS (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ın Suşehri ilçesine gelişinin 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yüksel, 1 Eylül'ün Suşehri için gurur günü olduğunu söyledi.

Tarihin önemli dönüm noktalarından birini anmak ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin yıl dönümünü coşkuyla kutlamak için bir araya geldiklerini aktaran Yüksel şunları kaydetti:

"Atatürk'ün Suşehri'ne gelişi, sadece sembolik bir ziyaret değil, aynı zamanda milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için önemli bir adımdı. Onun halkla iç içe olma isteği, onu her daim milletine yakın kıldı ve halkın sevgisiyle anılmasını sağladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 104. yıl dönümünde, onun büyük mücadelesini, fedakarlığını ve liderliğini bir kez daha hatırlıyor, ona minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Umarım gelecek yıllarda da onun mirası ve ilkeleriyle aydınlık yarınlara yürümeye devam ederiz."