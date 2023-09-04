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        Sivas'ta baba ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle av tüfeğiyle baba ve oğlunu öldüren şüpheli, 18 gün sonra yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 20:14 Güncelleme: 04.09.2023 - 20:14
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        Sivas'ta baba ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı
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        Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan yeğeni H.E. (52) ile eniştesi A.R.E'yi (75) öldüren A.K'nin (62) yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        A.K'nin Merkez Pulur Mahallesi'nde bir parkta bulunduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.

        Zanlı, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

        A.K. 18 Ağustos'ta Topardıç köyü Kuşburnu mevkisinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan yeğeni H.E. ile eniştesi A.R.E'yi av tüfeğiyle öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı.

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