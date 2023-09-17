Sivas'ta balkon demirine sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, bir apartmanın balkon demirine sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 17.09.2023 - 18:42 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:47
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, bir apartmanın balkon demirine sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Teperadı Mahallesi'nde, Ahmet Aydın'a ait binanın balkon demirinin arasına sıkışan güvercini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden ekipler, demir korkuluklar arasına sıkışan güvercini, sıkıştığı yerden kurtararak doğal ortamına bıraktı.