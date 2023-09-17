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        Sivas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 21:08 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:10
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        Sivas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        B.G. yönetimindeki 28 DK 203 plakalı otomobil ile L.Ö. idaresindeki 34 BK 1833 plakalı yolcu otobüsü, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi Akçağıl köyü yakınlarında çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü B.G. ile araçta bulunan Ş.G. ve H.G. yaralandı.

        Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

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