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        Sivas Valisi Şimşek ve balık adamlar "doğal akvaryum"u temizledi

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görevli balık adamlar, tüplü dalış yaptıkları Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:21
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        Sivas Valisi Şimşek ve balık adamlar "doğal akvaryum"u temizledi
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görevli balık adamlar, tüplü dalış yaptıkları Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü'nde su altı temizliği yapıldı.

        Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan gölde AFAD ekipleri dip ve yosun temizliği yaptı.

        Vali Şimşek de balık adamlarla tüplü dalış gerçekleştirerek temizlik çalışmasına destek verdi.

        Gökpınar Gölü, Cumhurbaşkanı kararı ile "hassas korunacak alan" olarak tescil edilmişti.

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