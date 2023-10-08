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        Sivas'ta düğünde çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 00:05 Güncelleme: 08.10.2023 - 00:05
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        Sivas'ta düğünde çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı
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        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Aşağıçakmak köyündeki düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.S, otomobillerine binen M.B, Z.Ç. ve İ.Ç'ye silahla ateş etti.

        İ.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan M.B. ve Z.Ç. Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Z.Ç. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan katil zanlısı B.S, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kısa sürede yakalandı.

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