Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş görevine başladı
Sivas'ın Akıncılar ilçesine kaymakam vekili olarak atanan Saltuk Buğrahan Açıkbaş görevine başladı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesine kaymakam vekili olarak atanan Saltuk Buğrahan Açıkbaş görevine başladı.
Akıncılar Hükümet Konağı'nda kurum amirlerince karşılanan Açıkbaş, daha sonra tanışma toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda kurum amirleri kendilerini tanıttıktan sonra kurumlarıyla ilgili kısa bilgiler verdi.
Açıkbaş, Kelkit Vadisi'nin güzel ilçelerinden birisi olan Akıncılar'da görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.