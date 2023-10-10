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        Zara'da patates hasadı başladı

        Sivas'ın Zara ilçesinde patates hasadına başlanıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:43
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        Zara'da patates hasadı başladı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde patates hasadına başlanıldı.

        Yapak köyünde patates hasadına katılan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, üretici Ali Büyükbaş'tan bilgi aldı.

        Bereketli bir hasat sezonu temenni eden Şimşek, "Zara ilçesi toprakları patates yetiştiriciliğinde eski zamanlardan beri başarılıdır. Toprağımız patates üretimine elverişli olduğundan genç çiftçilerimizin, yerel üreticilerimizin üretime önem vermesi gereklidir." dedi.

        Yerel üretimden elde edilen patateslerin başta İstanbul, İzmir ve Kocaeli'nde rağbet gördüğünü söyleyen Şimşek, Zara patatesinin Türkiye iç piyasasında pazar bulmasının ürünün kalitesi ve kabul edilebilirliğini gösterdiğini sözlerine ekledi.

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