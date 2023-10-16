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        Sivas'ta trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ve Gemerek ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:24 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:32
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        Sivas'ta trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ve Gemerek ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        S.A. yönetimindeki 06 DCN 292 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Pınarbaşı kavşağında K.K. idaresindeki 58 DT 460 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan H.E. yaralandı.

        Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan tır sürücüsü K.K, Sivas'a sevk edildi.

        Gemerek ilçesindeki kazada ise S.Ö. (45) idaresindeki 06 BG 5803 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Gemerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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