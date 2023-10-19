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        Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuluyor

        Sivas'ın Zara ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 bin fidanın toprakla buluşturulması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:17 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:28
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        Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuluyor
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        Sivas'ın Zara ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 bin fidanın toprakla buluşturulması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin fidan" hedefiyle yaklaşık 3 yıl önce kurulan Zara Cumhuriyet Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte 7 ülkenin gönüllüleri fidan dikti.

        Önceki yıllarda 95 bin fidanın dikiminin tamamlandığı alanda, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Fas, Meksika, Birleşik Krallık, Rusya ve Slovakya'dan gelen 21 kişilik grup, 100 bin fidan hedefi için sarı çam ve kara çam fidanı dikimi ile badem tohumu ekimi gerçekleştirdi.

        Yeşil Zara Gönüllüleri Dernek Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, yaptığı açıklamada, Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları kapsamında faaliyetler gösteren Gönüllü Hizmetler Derneği ile etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Türkiye'nin yanı sıra 6 ülkeden gelen gönüllüleri ilçelerinde ağırladıklarını belirten Sümbüloğlu, "İmece usulüyle Zara halkının katılımı ile misafirlerimizin yeme ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Dairelerini misafirlerimize tahsis eden avukat Erhan Ekici'ye ve ihtiyaçların karşılanmasında emeği geçen gönüllülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Kamp sorumlularından Kaan Berk Perk ise ağaçlandırma çalışmalarına katkı sundukları için mutlu olduklarını ifade etti.

        Günde yaklaşık 500 fidanı toprakla buluşturduklarını dile getiren Perk, şunları kaydetti:

        "Çorak ve biraz daha kelleşmiş olan yamaçları ağaçlandırmaya çalışıyoruz. Gönüllü Hizmetler Derneği olarak da zaten çok uzun süredir gönüllü çalışmalara dahil olmuş durumdayız. Zara ile ilgili proje bize geldiğinde çok heyecanlandık. Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği'nin bu bölgede yaptıkları ilk ağaçlandırma çalışması ve ilk uluslararası gönüllü çalışma kampları projesi olduğunu fark ettik. Biz de buranın bir parçası olmak istedik."

        Fransa'dan kampa katılan Lou Champurney da ilk kez Türkiye'ye geldiğini söyledi.

        Kampa katılmaktan mutlu olduğunu aktaran Champurney, "Grubumuzda daha önce Türkiye'ye gelen olmamıştı, hepimiz için bir ilk deneyim oldu. Burada insanlar bizi çok iyi karşıladılar. Türkiye'de gördüğüm ilk yer burası ve çok güzel. Çalışma alanı ilk başlarda bizi zorladı ama çok keyifli, programlı bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

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