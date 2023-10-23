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        Sivas'ta balık adamlar Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla su altında Türk bayrağı açtı

        Sivas'ta bir grup dalgıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'ne dalarak Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:04 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:20
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        Sivas'ta balık adamlar Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla su altında Türk bayrağı açtı
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        Sivas'ta bir grup dalgıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'ne dalarak Türk bayrağı açtı.

        Yıldız Doğa Sporları Kulübü dalgıçları, Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü'ne dalış yaptı.

        Dalgıçlar, su altında Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağı açtı.

        Yıldız Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Alparslan Güler, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla ülke genelinde 134 ayrı noktada 1000'den fazla dalgıcın su altı dalışı gerçekleştirdiğini belirtti.

        Sivas'ta da Gökpınar Gölü'ne dalarak bu etkinliğe katıldıklarını aktaran Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı için gerçekleştirilen dalışa katılan balık adamlara teşekkür etti.

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