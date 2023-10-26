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        Sivas'ta çiftçiler Cumhuriyet'in 100. yılında 100 traktörle konvoy düzenledi

        Sivas'ın Hafik ilçesinde çiftçiler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 traktörle konvoy düzenleyerek kutlama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 17:08 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:08
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        Sivas'ta çiftçiler Cumhuriyet'in 100. yılında 100 traktörle konvoy düzenledi
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde çiftçiler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 traktörle konvoy düzenleyerek kutlama yaptı.

        Hafik Kaymakamlığı öncülüğünde Atatürk Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte 100 çiftçi, bayraklarla süsledikleri traktörleriyle ilçe halkının sevgi gösterileri eşliğinde konvoy halinde kutlamalara katıldı.

        Kaymakam Yusuf Keten, Belediye Başkanı Harun İsa Gültay ve ilçe protokolü de yürüyerek konvoya eşlik etti.

        Keten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'in 100. yılını ilçemize yakışır şekilde kutlamaya devam ediyoruz. İlçemiz hem hayvancılık hem de tarım ilçesi. 100. yılda 100 traktör geçişi etkinliği düzenledik. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Traktörüyle kutlamalara katılan Halishan Soğancıoğlu da "Çiftçiler olarak 100 traktörle etkinliğe katıldık, Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladık." diye konuştu.

        Öte yandan, Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi öğrencileri de okul bahçesinde "100. yıl" koreografisi oluşturdu.

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