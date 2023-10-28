Sivas Ticaret Borsası Başkanı Karakaya, Şarkışla'da süt sektörü temsilcileriyle buluştu Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Şarkışla ilçesinde süt sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Şarkışla ilçesinde süt sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediye Meclisi Toplantı Salonu'ndaki programa, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdür Yardımcısı Şemis Kalem, SİVTAŞ Genel Müdürü Aşkın Atasever, Tarım Kredi Süt Tedarik Müdürü Ceyhun Coşar, Borsa Yönetim Kurulu üyeleri ile Şarkışla ve Gemerek ilçesindeki süt üreticisi firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Karakaya, üreticiler ve bu işle uğraşan firmalar ile eşit mesafede çalıştıklarını söyledi.

Tarım Kredi Süt Tedarik Müdürü Ceyhun Coşkun ise toplantının gerçekleşmesine vesile olan Ticaret Borsası Başkanı Karakaya'ya teşekkür etti.