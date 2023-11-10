Zara'da vatandaşlara 6 bin fidan dağıtıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde vatandaşlara ücretsiz 6 bin fidan dağıtıldı.

Zara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Camisi avlusunda "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" projesi kapsamında vatandaşlara ücretsiz sarı çam fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaymakam Enes Emircan Buyuran, yaptığı konuşmada, "İlçemizde ciddi bir ağaçlandırma çalışması var. Bu etkinlik de ilçemizin yeşil bir Zara olabilmesi için vatandaşlarımıza katkı sağlayacaktır. Ülkemizin ve ilçemizin geleceği için fidanlarımızın toprakla buluşturulacağına inancım sonsuzdur." dedi.