Sivas'ta Devlet Türk Halk Müziği korosu konser verdi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği korosu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında "Ata'yı Anma" konseri verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları solo ve koro olarak Atatürk'ün sevdiği türküleri ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin eserlerini seslendirdi.

Sivas Vali Yardımcısı Yusuf Keten, konser sonrası koro şefi Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.