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        Sivas'ta Devlet Türk Halk Müziği korosu konser verdi

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği korosu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında "Ata'yı Anma" konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:43
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        Sivas'ta Devlet Türk Halk Müziği korosu konser verdi
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        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği korosu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında "Ata'yı Anma" konseri verdi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları solo ve koro olarak Atatürk'ün sevdiği türküleri ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin eserlerini seslendirdi.

        Sivas Vali Yardımcısı Yusuf Keten, konser sonrası koro şefi Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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