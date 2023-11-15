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        Sivas'ta 112 üreticiye 87 ton arpa tohumu hibe edildi

        Sivas'ta 112 üreticiye 87 ton arpa tohumu desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:23
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        Sivas'ta 112 üreticiye 87 ton arpa tohumu hibe edildi
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        Sivas'ta 112 üreticiye 87 ton arpa tohumu desteği sağlandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında Yıldızeli ilçesinde arpa tohumu dağıtıldı.

        Düzenlenen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi kapsamında, Yıldızeli ilçesinde 38 köyün bulunduğu Çekerek havzasında, köyden kente göçün önlenmesi, kırsaldaki yaşam standartlarının yükseltilmesi, doğal kaynakların ve tarım arazilerinin tam kapasite kullanılması amacıyla çeşitli yatırımlar yapıldığını belirtti.

        Yıldızeli ilçesi Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2021 yılında faaliyetlere başlanıldığını aktaran Yıldız, "Proje kapsamında 112 üreticiye yüzde 100 hibeli 87 ton arpa tohumu dağıtıldı. 2024 yılı için küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında hayvan dağıtımı yapılacak ve nadas alanlarının daraltılması için 2 ton nohut tohumu dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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