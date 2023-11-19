Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

A.B. (30) idaresindeki 65 LE 450 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki N.B. (24) ve E.B. (26) yaralandı.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

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