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        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 12:57 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:04
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        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        A.B. (30) idaresindeki 65 LE 450 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki N.B. (24) ve E.B. (26) yaralandı.

        Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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