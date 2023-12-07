Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta yapımı tamamlanan Yağdonduran Tüneli hizmete açıldı

        Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı tamamlanan 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta yapımı tamamlanan Yağdonduran Tüneli hizmete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı tamamlanan 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli trafiğe açıldı.

        Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran Geçidi'nde kış ayları yaşanan ulaşım sorununu ortadan kaldıracak tünelin, araç trafiğine açıldığı bildirildi.

        Açıklamada ayrıca, "Sürücüler için büyük kolaylık sağlayacak Yağdonduran Tüneli şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

        Hizmete giren tünel sayesinde güzergah 1500 metre kısalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Sivasspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
        Sivasspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
        Sivasspor kupada bir üst tura yükseldi
        Sivasspor kupada bir üst tura yükseldi
        Akıncılar'da İnsan Hakları Kurulu Toplantısı yapıldı
        Akıncılar'da İnsan Hakları Kurulu Toplantısı yapıldı
        Ulaş Kaymakamı Zafer'in köy ziyaretleri
        Ulaş Kaymakamı Zafer'in köy ziyaretleri
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Emekli makinist, 43 yıllık fotoğrafçılık tutkusunu evinde 1000 parçalık kol...
        Emekli makinist, 43 yıllık fotoğrafçılık tutkusunu evinde 1000 parçalık kol...