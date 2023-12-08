Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Hizmete açılan Yağdonduran Tüneli zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak

        Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı tamamlanarak trafiğe açılan 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizmete açılan Yağdonduran Tüneli zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı tamamlanarak trafiğe açılan 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas-Malatya kara yolunda özellikle kış aylarında sürücülerin kabusu olan Yağdonduran Geçidi'nde, güvenli geçişi sağlayacak Yağdonduran Tüneli hizmete açıldı.

        Yapımına 2016 yılında başlanan tünel, son teknoloji ile inşa edildi. "Türkiye’de ilk kez uzaktan kontrollü yangın söndürme sisteminin de bulunduğu" belirtilen tünel, çok sayıda kamera ile izleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, uzun süredir vatandaşların beklediği Yağdonduran Tüneli'nin hizmete girdiğini müjdeledi.

        Tünelin hayırlı olmasını dileyen Şimşek "Burası, özellikle kış şartlarında vatandaşlarımız için zorlu bir geçitti. Zaman zaman can kaybının yaşandığı kazalar da oluyordu. Artık bu geçit kolay bir şekilde aşılabilecek. Vatandaşlarımız daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı bir şekilde seyahat edebilecek." ifadelerini kullandı.

        - Zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak

        Tünel sayesinde araçların yakıt ve zamandan tasarruf edeceğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Yol, tünelle birlikte yaklaşık 2 kilometre kısalmış durumda, seyahat süresi de yine yaklaşık 10 dakika daha azaldı. Bu tüneli kullanacak tüm vatandaşlarımıza kazasız ve güvenli yolculuklar diliyorum. Bu yatırımı ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve şükranlarım sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Washington Post'ta 1970'lerden bu yana ilk grev!
        Washington Post'ta 1970'lerden bu yana ilk grev!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular!
        O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        İsrail ordusundan askeri kayıp açıklaması
        İsrail ordusundan askeri kayıp açıklaması
        Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında
        Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında
        Kumarhane patronu Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı
        Kumarhane patronu Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı
        Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
        Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
        Yılbaşı öncesi 81 ilde baskın! 189 gözaltı
        Yılbaşı öncesi 81 ilde baskın! 189 gözaltı
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Gribal enfeksiyon uyarısı! Hem anne hem bebeğin kaybına yol açıyor
        Gribal enfeksiyon uyarısı! Hem anne hem bebeğin kaybına yol açıyor
        İtalyan opera şarkıcılığı UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi
        İtalyan opera şarkıcılığı UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?

        Benzer Haberler

        Sivas'ta yapımı tamamlanan Yağdonduran Tüneli hizmete açıldı
        Sivas'ta yapımı tamamlanan Yağdonduran Tüneli hizmete açıldı
        Sivasspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
        Sivasspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
        Sivasspor kupada bir üst tura yükseldi
        Sivasspor kupada bir üst tura yükseldi
        Akıncılar'da İnsan Hakları Kurulu Toplantısı yapıldı
        Akıncılar'da İnsan Hakları Kurulu Toplantısı yapıldı
        Ulaş Kaymakamı Zafer'in köy ziyaretleri
        Ulaş Kaymakamı Zafer'in köy ziyaretleri
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası