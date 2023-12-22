Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Vali Şimşek Kangal'ı ziyaret etti

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kangal ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Şimşek Kangal'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kangal ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Ziyaretlerine ilçede faaliyet gösteren bir maden firmasıyla başlayan Şimşek, Kangal Termik Santrali'nde Üretim Direktörü Tunay Doğan'dan bilgi aldı.

        İlçeye bağlı Etyemez köyünde Turnalı Kanyonu'nu da ziyaret eden Şimşek, kanyon çevresinde uygulanacak projeleri inceledi.

        Balıklı Kaplıca'da işletme sahibi Fuat Ünsal'dan bilgi alan Şimşek, Alacahan Kervansarayı ile Alacahan Camii'ne de ziyarette bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Yeni hoca kim olacak?
        Yeni hoca kim olacak?
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        Hafta sonu yağmur ve kar var! Gelecek hafta bahar havası
        Hafta sonu yağmur ve kar var! Gelecek hafta bahar havası
        "En büyük uçaklar inebilecek"
        "En büyük uçaklar inebilecek"
        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!
        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor ile karşılaşacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor ile karşılaşacak
        Tarihi medresedeki sprey boyalı yazılar, 'boya çürütme' ile silindi
        Tarihi medresedeki sprey boyalı yazılar, 'boya çürütme' ile silindi
        Sivas'ta "Gün Dönümü Şiir Akşamları" programı düzenlendi
        Sivas'ta "Gün Dönümü Şiir Akşamları" programı düzenlendi
        Sivas'ta Çifte Minareli Medrese'nin duvarlarına yazılan yazılar silindi
        Sivas'ta Çifte Minareli Medrese'nin duvarlarına yazılan yazılar silindi
        GÜNCELLEME - Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
        GÜNCELLEME - Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
        Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti; kaza kamerada (2)
        Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti; kaza kamerada (2)